ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Семейные отношения - она немножко «дура», а он «зануда»Отопительный сезон в Мурманске закрывается. Наступает время опрессовок и ремонтных работ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»09.06.17 19:30

К проведению «прямой линии» с президентом готовы, к ремонту водовода в ЗАТО Александровск - нет

Жилых домов в Мурманской области стали строить больше, законодательство в сфере капитальных ремонтов усовершенствовали, а жители региона готовятся к проведению «прямой линии» с президентом Российской Федерации. В Мурманске состоялось очередное заседание регионального правительства. Говорили на нём не только о достижениях.

За минувший год в регионе было построено 11 многоквартирных и 95 индивидуальных жилых домов. За два года вместе с минувшими месяцами 2017 года в эксплуатацию ввели почти в два раза больше жилья. Особое внимание уделялось переселению северян из аварийных домов. Программу переселения  в 2016 году даже перевыполнили.

Немало внимания чиновники уделяют и капитальному ремонту многоквартирных домов. Региональное Министерство энергетики и ЖКХ планирует усовершенствовать законодательство в этой сфере. Одно из предложений - пересматривать изменение минимальных взносов в Фонд капремонта не ежегодно, а раз в три года. «Есть предложение перейти  на трёхлетний период установления размера минимального взноса, чтобы совместить его с трёхлетним бюджетным планированием, - говорит Мария Бородина, и.о. министра энергетики и ЖКХ Мурманской области.

Говорили во время заседания и о подготовке к проведению «прямой линии» с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Состоится она 15 июня, Мурманская область к этому мероприятию полностью готова.

- Работа ведётся очень активно. Со стороны операторов связи нет никаких отклонений от графиков,  - отметил Тимур Лапин, председатель комитета по развитию информационных технологий и связи Мурманской области. – Нет отклонений с точки зрения технологической базы. Всё оборудование готово, все каналы связи протестированы. У нас полноценная готовность в Мурманской области для того, чтобы предоставить гражданам все имеющиеся каналы связи: видео и текстовые каналы связи, для передачи смс-сообщений, телефонной связи.

Нашлось время на заседании правительства не только позитивным новостям. Глава администрации ЗАТО Александровск Семён Кауров сообщил, что главная база подводных лодок Северного флота - Гаджиево может не пережить следующую зиму. Городской водовод изношен на 93%. Сложность заключается в том, что эти инженерные сети принадлежат Министерству обороны.

- Для того чтобы сегодня полностью отремонтировать ветку этого водовода - от водозабора до города,  - надо около 300 миллионов рублей, - говорит Семён Кауров, глава администрации муниципального образования ЗАТО Александровск. - Достаточно сложно общаться с этим ведомством, потому что мы отправляли и письмо министру обороны, делали запрос. Мы даже были готовы принять сегодня это имущество на свой баланс, для того чтобы включиться в региональную и федеральную программы, но пока мы ответов от них не получили.

Из проблем, имеющихся в большом ЗАТО, глава администрации муниципалитета выделил и изношенность лифтового хозяйства в многоквартирных домах, требует ремонта и Дом офицеров в Гаджиево.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

-АналитикаГоспрограмма «Доступная среда» пока не улучшила жизнь инвалидов - Счётная палатаВ январе-феврале текущего года впервые за многие годы в Мурманской области отмечен миграционный прирост населенияВ последние годы миграционный отток из Мурманской области замедлился
-ФоторепортажЖители флотской столицы вышли на субботник «Зелёная весна»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееКампания по выборам президента РФ стартует в декабре
-Слово не воробей...Брендирование для производителей
-Нам интересно Ваше мнение
26.05.17: Программа продовольственной помощи малообеспеченным россиянам может охватить до 19 миллионов человек, сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов. А к какой категории россиян вы причисляете себя?Проголосовало: 653 человека
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа.22:00«Дикое поле». Художественный фильм (16+)23:45«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)05:30«Tele Travel». Информационная программа (12+)05:45«Последний янычар». Художественный сериал, 47 серия (12+)06:30«Обзор мировых новостей». Информационная программа
-PRO ДеньгиДенег опять нет, или Власти не торопятся рассмотреть вопрос индексации пенсий работающим пенсионерамВ лидерах роста цен находятся картофель, свежая белокочанная капуста и яблоки-PRO ВалютуКурс доллара подрос почти на 2 копейки, евро теряет 36 копеекДоллар и евро продолжают теснить рубль-PRO ЭнергетикуКольская АЭС на 214,5 млн кВтч увеличила в мае выработку электроэнергииПервые книжки для малышки-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 13 июняВ Мурманске отопительный сезон завершён-PRO Нефть и газСанкции действуют, а на шельфе России продолжают буритьТаяние льдов ещё 30 лет серьёзно не повлияет на стоимость добычи нефти в Арктике - почётный доктор САФУ Кнут Хин-PRO ЗаконыПредлагаемые депутатами изменения в законодательство должны ужесточить ответственность за хищение электронных денег и кражу средств с банковских картС помощью специального сбора законотворцы надеются ограничить практику применения иноязычных наименований
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения