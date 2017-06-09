К проведению «прямой линии» с президентом готовы, к ремонту водовода в ЗАТО Александровск - нет

Жилых домов в Мурманской области стали строить больше, законодательство в сфере капитальных ремонтов усовершенствовали, а жители региона готовятся к проведению «прямой линии» с президентом Российской Федерации. В Мурманске состоялось очередное заседание регионального правительства. Говорили на нём не только о достижениях.

За минувший год в регионе было построено 11 многоквартирных и 95 индивидуальных жилых домов. За два года вместе с минувшими месяцами 2017 года в эксплуатацию ввели почти в два раза больше жилья. Особое внимание уделялось переселению северян из аварийных домов. Программу переселения в 2016 году даже перевыполнили.

Немало внимания чиновники уделяют и капитальному ремонту многоквартирных домов. Региональное Министерство энергетики и ЖКХ планирует усовершенствовать законодательство в этой сфере. Одно из предложений - пересматривать изменение минимальных взносов в Фонд капремонта не ежегодно, а раз в три года. «Есть предложение перейти на трёхлетний период установления размера минимального взноса, чтобы совместить его с трёхлетним бюджетным планированием, - говорит Мария Бородина, и.о. министра энергетики и ЖКХ Мурманской области.

Говорили во время заседания и о подготовке к проведению «прямой линии» с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Состоится она 15 июня, Мурманская область к этому мероприятию полностью готова.

- Работа ведётся очень активно. Со стороны операторов связи нет никаких отклонений от графиков, - отметил Тимур Лапин, председатель комитета по развитию информационных технологий и связи Мурманской области. – Нет отклонений с точки зрения технологической базы. Всё оборудование готово, все каналы связи протестированы. У нас полноценная готовность в Мурманской области для того, чтобы предоставить гражданам все имеющиеся каналы связи: видео и текстовые каналы связи, для передачи смс-сообщений, телефонной связи.

Нашлось время на заседании правительства не только позитивным новостям. Глава администрации ЗАТО Александровск Семён Кауров сообщил, что главная база подводных лодок Северного флота - Гаджиево может не пережить следующую зиму. Городской водовод изношен на 93%. Сложность заключается в том, что эти инженерные сети принадлежат Министерству обороны.

- Для того чтобы сегодня полностью отремонтировать ветку этого водовода - от водозабора до города, - надо около 300 миллионов рублей, - говорит Семён Кауров, глава администрации муниципального образования ЗАТО Александровск. - Достаточно сложно общаться с этим ведомством, потому что мы отправляли и письмо министру обороны, делали запрос. Мы даже были готовы принять сегодня это имущество на свой баланс, для того чтобы включиться в региональную и федеральную программы, но пока мы ответов от них не получили.

Из проблем, имеющихся в большом ЗАТО, глава администрации муниципалитета выделил и изношенность лифтового хозяйства в многоквартирных домах, требует ремонта и Дом офицеров в Гаджиево.