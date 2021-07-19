К пульсу жизни региона «прислушались» во время заседания правительства

Очередное оперативное совещание провёл глава региона Андрей Чибис. На нём были объявлены новые назначения на руководящие должности, а также озвучены важные направления работы правительства региона.

Олег Минин станет внештатным советником по здравоохранению губернатора Мурманской области.

Опытный врач, руководитель и политик Олег Геннадьевич выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество региона и Федерального медико-биологического агентства России. По словам губернатора, Минин поможет активнее заниматься совершенствованием системы здравоохранения с особым акцентом на медицину в ЗАТО.

Также стало известно, что Министерство образования и науки Мурманской области теперь переходит под контроль вице-губернатора Юрия Фомина.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Прошу всех коллег, муниципалитеты на это ориентироваться. Елену Васильевну Дягилеву благодарю за щепетильное отношение к образованию и вклад в его развитие. Поэтому, Юрий Владимирович, ваша задача сейчас с министром образования обеспечить все необходимое в подготовке учебных заведений к новому учебному году».

Андрей Чибис дал ряд поручений по итогам посещения гарнизона лётчиков 27-го километра. Пообщавшись с жителями посёлка и командованием полка, сформирован набор поручений по повышению качества жизни в населенном пункте.

На заседании стало известно, что северяне на прошлой неделе чаще всего интересовались именно сроками благоустройства и ремонта автодорог. Центр управления регионом зафиксировал более 1 тысячи обращений.

На совещании сообщили, что профильное Министерство держит на контроле вопрос перевода подопечных центра «Лилия» в государственные стационары. В системе соцзащиты населения региона есть 11 организаций, предоставляющих услуги круглосуточно. 13 граждан уже переведены в них, 1 получает социальные услуги на дому, 2 человека находятся в медицинских организациях. Родственники 6 пожилых людей занимаются оформлением документов.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «Основанием для зачисления на стационарное обслуживание служит личное заявление гражданина или его законного представителя, а также медицинское заключение на наличие показаний к приёму в дом-интернат, нужна справка о доходах за 12 месяцев. Тип стационарной организации – психоневрологический или общий рекомендует врачебная комиссия медицинской организации с участием врача психиатра».

А ещё порядка миллиарда рублей из федерального бюджета Мурманская область дополнительно получит на нужды системы здравоохранения. Уже поступившие 208 млн рублей будут направлены на укрепление стационарной медицинской помощи больным коронавирусом.