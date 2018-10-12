К пятому декабря название Мурманского аэропорта будет дополнено фамилией земляка-героя

В честь кого назовут воздушный причал Заполярья, ещё только предстоит решить. Каким образом будут отбираться претенденты, расскажет Ирина Ремизова.

В рамках Всероссийского проекта «Великие имена России» названия 45 аэропортов станы будут дополнены именами великих деятелей, героев войны и исторических личностей. Воздушная гавань Мурманска так же изменит своё название.

Юлия Величко, член общественной палаты Российской Федерации от Мурманской области: «Предварительно был подготовлен проект-положение, куда вошли несколько городов нашей страны. Города отбирались - в которых есть аэропорты международного класса. Города отбирались не случайно. Именно смотрели по качеству работы аэропортов в регионе, какой пассажиропоток, насколько удачно работает данная воздушная гавань в регионе».

В первую очередь проект направлен на то, чтобы увековечить память тех соотечественников, которые сыграли особую рол в жизни области. Выбрать, чьё имя будет носить Заполярный аэропорт, предлагают жителям Мурманска и Мурмашей.

Юрий Мананков, секретарь общественной палаты Мурманской области: «Наша задача будет организовать сбор пожеланий граждан Мурманской области».

Опрос мнений будет проходить в семи точках Мурманска и Мурмашей: на вокзалах, в самом аэропорту и в местах массового скопления людей. По итогу общественники выберут имена 10-15 лучших и самых популярных претендентов. И организуют голосование, которое и выявит победителей. Итоги подведут 5 декабря.