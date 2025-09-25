День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.09.25 19:30
К работе учёных со станции «Северный полюс-42» проявил интерес белый медведь
Полярники дрейфующей станции «Северный полюс-42» развернули новый научный лагерь на льду, который привлек любопытного белого медведя.
Учёные Арктического и антарктического научно-исследовательского института обосновались на новом ледовом поле и приступили к комплексным исследованиям природной среды Арктики. Программа экспедиции включает свыше 50 видов научных наблюдений.
В первые же дни за работой полярников пришёл понаблюдать хозяин Арктики — белый медведь. С борта судна подали сигнал тифона, и любопытный гость поспешил удалиться.
