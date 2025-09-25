К работе учёных со станции «Северный полюс-42» проявил интерес белый медведь

Игорь Абрамов Победа она одна, для всех советских людей! Спасибо за идею, за память, за талантливую театрализацию, великолепную хореографию и пронизывающий вокал. Всем исполнителям, режиссёрам и хореографам браво! Комментарий к новости: Коллективы «Кировки» выступят в Туле на гала-концерте Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы»

Елизавета Мало травить, нужно ещё трупы после этого убирать! Залезть в подвал, там тоже собрать мумии крыс! Заодно трубы в порядок привести, которые в аварийном состоянии! Работы много! *** Елизавета, д Комментарий к новости: Ядоприманки с ароматом пива или карамели: в Мурманске стартовала сплошная дератизация