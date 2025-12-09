К региональной акции «Север помогает» присоединились активисты Профсоюза работников образования Мурманской области

Благодаря им очередную партию гуманитарного груза отправили в зону специальной военной операции.

В День героев Отечества активисты передали 650 единиц гуманитарной помощи на фронт. Туда отправили все, что собрали неравнодушные северяне: термобелье и термоноски, шапки, резиновые сапоги и балаклавы.

Елена Меркушова, председатель Мурманской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ, депутат Совета депутатов Мурманска, партия «Единая Россия»: «Это важное мероприятие для всех мурманчан, каждый готов сегодня помогать, В единстве тыла и фронта наша сила и мы обязательно победим».

Гуманитарную помощь в столицу Заполярья привозят жители всего региона. Чтобы поделиться с бойцами частицей домашнего тепла и праздничного настроения, северяне также передали письма, поздравительные открытки и новогодние подарки.

Дмитрий Клочков, советник губернатора Мурманской области: «По поручению губернатора Андрея Чибиса готовим конвой в зону СВО.

Неравнодушные северяне передают весточки, тёплые вещи, благодарят ребят за их ратный труд, приближают нас к победе».

Этот предновогодний гуманитарный груз отправится в зону специальной военной операции в рамках регионального проекта «Север помогает».