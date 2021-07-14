К рекомендациям врачей отношусь очень серьёзно - глава администрации Мурманска Евгений Никора пошёл на вакцинацию

Вакцинация идёт полным ходом. Те, кто следит за своим здоровьем, прививается добровольно. Вот и глава администрации города Мурманска решил обезопасить себя от новой коронавирусной инфекции.

Евгений Никора ещё в начале пандемии переболел коронавирусом, о своём самочувствие он отчитывался через соцсети, всё время, проведенное на самоизоляции, работал дистанционно. И вот пришло время сделать прививку. По словам главы администрации, работа пункта в городской поликлинике №1 организована хорошо, персонал выполняет несложную процедуру быстро и профессионально. По словам Евгения Викторовича, он родом из медицинской семьи, потому к рекомендациям врачей относится очень серьёзно. Глава старается всегда прививаться от сезонных заболеваний, в том числе и от гриппа.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Сейчас другого варианта для себя, для своих родных и близких я не вижу, я абсолютно уверен, что это на пользу каждому из мурманчан. Здорово, что у нас сейчас разворачиваются дополнительные пункты вакцинации по решению оперативного штаба и губернатора Мурманской области Андрея Владимировича Чибиса. Всё больше и больше возможности у нас поучаствовать в вакцинации, получить соответствующую прививку».

У многих людей уже сформировалось положительное отношение к вакцине. Врачи поликлиники отметили, что сейчас мир захлестнула третья волна пандемии, а потому большинство людей идут на прививку сознательно, некоторые даже приводят с собой домочадцев.

Нора Товмасян, фельдшер доврачебного приёма: «Нет такого дня, чтобы у нас не приходили супруги, допустим, или с детьми, которые старше 18 лет, конечно. И это очень часто».

И врачи, и представители администрации города настоятельно рекомендуют вакцинироваться как можно скорее, ведь чем скорее у северян сформируется массовый иммунитет, тем быстрее мы сможем победить вирус.