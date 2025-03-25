К родному причалу: после планового ремонта БПК «Североморск» прибыл в Североморск

Он совершил межфлотский переход из Балтийского в Баренцево море.

Большой противолодочный корабль «Североморск» ремонтировали в Кронштадте. Ему заменили выработавшие ресурс детали и узлы технических средств и вооружения, провели регулировочные работы на навигационных, гидроакустических и радиолокационных комплексах. В главной базе Северного флота экипаж корабля встречали торжественно.

Олег Шастов, командующий Кольской флотилией разнородных сил Северного флота: «Мы этот корабль с нетерпением ждали, он успешно завершил задачи, которые перед ним стояли. Восстановил техническую готовность, совершил межфлотский переход и вернулся на Северный флот. Поздравляю вас с возвращением, желаю вам удачи, добра, здоровья, семь футов под килем! Спасибо вам за решение задач».

После технического обновления экипаж корабля успешно сдал курсовые задачи на полигонах в Балтийском море, подтвердив готовность к службе.

На встрече представители командования вручили ряду военнослужащих медали и грамоты, а также зачитали приказы о присвоении очередных воинских званий.

От главы ЗАТО г. Североморск экипажу вручили ценный подарок, грамоты и благодарственные письма, традиционную северную рыбу.

Владимир Евменьков, глава ЗАТО г. Североморск: «Огромное вам спасибо, что на протяжении всех лет корабль, который носит имя города морской доблести – Североморска, с честью, гордостью и высоким качеством выполняет все поставленные перед ним задачи. Благодаря вам название нашего города известно далеко за его пределами, на дальних и ближних морских рубежах».

На вертолётной площадке большого противолодочного корабля состоялся концерт местных коллективов, после которого состоялась долгожданная и тёплая встреча моряков с родными и близкими.