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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.05.25 19:30

К родному причалу вернулся фрегат Северного флота «Адмирал Головко»

В длительном походе экипаж корабля выполнял задачи в акватории Средиземного моря в условиях международной политической напряженности.

Команда фрегата «Адмирал Головко» после успешного выполненных задач военно-морского присутствия, стратегического сдерживания и конвоирования российских судов в дальней океанской зоне вернулся в Североморск.

Константин Кабанцов, командующий Северным флотом: «В ходе своего дальнего похода экипаж подтвердил свою боевую готовность. В ходе проведения тактического учения под руководством главнокомандующего морским флотом. Впервые в истории российского Военно-морского флота корабль совместно с фрегатом «Адмирал Советского союза Горшков» успешно применил гиперзвуковое оружие по групповой морской цели в акватории Средиземного моря».

Это первый дальний поход фрегата, который был принят на вооружение в декабре 2023 года. В море экипаж пробыл 186 суток, за это время моряки, например, приняли участие и в двустороннем российско-египетском учении «Мост Дружбы-2025». В Средиземном море состоялось двухстороннее военно-морское учение России и Египта.

Андрей Славин, командир фрегата «Адмирал Головко»: «Пройдено тысячи миль, которые сплотили экипаж. Он сейчас - единое целое, как единый коллектив действует в интересах решения всех поставленных задач. Кончено, каждое принятое мной решение – это большой груз ответственности, конечно, приходилось и сложные решения принимать».

По традиции командиру фрегата «Адмирал Головко» командующий флотом вручил жареного поросёнка, а отличившимся морякам – награды и грамоты.

Поздравил экипаж с возвращением домой и глава Североморска Владимир Евменьков. По сложившейся в Заполярье традиции он вручил командиру фрегата сёмгу.

На территории военного городка корабль встречали оркестр, сослуживцы, родные и близкие участников похода.

Фрегат «Адмирал Головко» – это современный многоцелевой корабль с управляемым ракетным оружием, предназначенный для решения задач в дальней морской и океанской зонах.

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