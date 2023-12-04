К российскому молодёжному «Движению Первых» присоединились учащиеся гаджиевской школы №279

Это стало финальным объединением большой программы по воспитанию, включающей такие направления в школьной жизни как кадетство и «Юнармия», экология и волонтёрство, психологию и научную деятельность.

Город морской доблести славен семейными традициями и наполнен историями жизни подводников. Дети окружены ими с рождения и неудивительно, что большая часть школьников довольно быстро определяется с жизненными путями. Например, Полина ни разу не сомневалась, когда встал выбор, какой профиль должен иметь её класс.

Полина Иванова, кадет школы №279, г. Гаджиево: «Мой папа – офицер-подводник, я горжусь, что я его дочь. Я продолжаю нести звание кадет сквозь поколения».

Но это лишь одно из направлений, созданных для возможности самоопределения детей в 279 школе. Помимо военно-патриотических отрядов и классов в учреждении работают волонтёры, разработаны и ведутся занятия и исследования в «Точках роста», активно участвуют в акциях экологи, а с начала этого учебного года появилась и узкая профориентационная линия.

Ирина Матвиишина, директор школы №279, г. Гаджиево: «В этом году мы открыли психолого-педагогический класс, для этих ребят тоже открывают перспективы – это здорово».

Но точкой отсчёта для открытия отделения российского движения детей и молодёжи в школьной среде стала весенняя конференция, проведённая молодёжным парламентом. Одними из спикеров программы стали представители регионального «Движения Первых». Тогда Совет учащихся начал подготовку к созданию ячейки на базе своего образовательного учреждения.

Татьяна Букреева, руководитель первичной ячейки РДДМ «Движение Первых» в школе №279, г. Гаджиево: «Оно объединяет детей разновозрастных, помогает самореализации: ребёнок себя проявляет и достигает успеха».

Егор Плотников, юнармеец школы №279, г. Гаджиево: «Это поможет, когда ты будешь взрослым, воспитывать также своих детей».

Напомним, что недавно «Движение Первых» инициировало большую конференцию для школьников ЗАТО «Ты сможешь!». Тогда в числе участников были и воспитанники 279-й школы. Уверенность в необходимости вступить в ряды движения лишь укрепилась.

Есения Соколова, кадет школы №279, г. Гаджиево: «Надо соблюдать правила, надо быть вместе, надо быть добрым к природе, к людям – ко всему».

Теперь у ребят появится ещё больше возможностей проявить себя: конференции и форумы, поездки и сессии для обмена опытом. Уникальные возможности для молодёжи закрытых городов раскрыть себя.