Цветы для шатенки. Советы от «Флорист.ру»Сколько зарабатывает Дед Мороз в 2023 году?
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.12.23 19:30

К российскому молодёжному «Движению Первых» присоединились учащиеся гаджиевской школы №279

Это стало финальным объединением большой программы по воспитанию, включающей такие направления в школьной жизни как кадетство и «Юнармия», экология и волонтёрство, психологию и научную деятельность.

Город морской доблести славен семейными традициями и наполнен историями жизни подводников. Дети окружены ими с рождения и неудивительно, что большая часть школьников довольно быстро определяется с жизненными путями. Например, Полина ни разу не сомневалась, когда встал выбор, какой профиль должен иметь её класс.

Полина Иванова, кадет школы №279, г. Гаджиево: «Мой папа – офицер-подводник, я горжусь, что я его дочь. Я продолжаю нести звание кадет сквозь поколения».

Но это лишь одно из направлений, созданных для возможности самоопределения детей в 279 школе. Помимо военно-патриотических отрядов и классов в учреждении работают волонтёры, разработаны и ведутся занятия и исследования в «Точках роста», активно участвуют в акциях экологи, а с начала этого учебного года появилась и узкая профориентационная линия.

Ирина Матвиишина, директор школы №279, г. Гаджиево: «В этом году мы открыли психолого-педагогический класс, для этих ребят тоже открывают перспективы – это здорово».

Но точкой отсчёта для открытия отделения российского движения детей и молодёжи в школьной среде стала весенняя конференция, проведённая молодёжным парламентом. Одними из спикеров программы стали представители регионального «Движения Первых». Тогда Совет учащихся начал подготовку к созданию ячейки на базе своего образовательного учреждения.

Татьяна Букреева, руководитель первичной ячейки РДДМ «Движение Первых» в школе №279, г. Гаджиево: «Оно объединяет детей разновозрастных, помогает самореализации: ребёнок себя проявляет и достигает успеха».

Егор Плотников, юнармеец школы №279, г. Гаджиево: «Это поможет, когда ты будешь взрослым, воспитывать также своих детей».

Напомним, что недавно «Движение Первых» инициировало большую конференцию для школьников ЗАТО «Ты сможешь!». Тогда в числе участников были и воспитанники 279-й школы. Уверенность в необходимости вступить в ряды движения лишь укрепилась.

Есения Соколова, кадет школы №279, г. Гаджиево: «Надо соблюдать правила, надо быть вместе, надо быть добрым к природе, к людям – ко всему».

Теперь у ребят появится ещё больше возможностей проявить себя: конференции и форумы, поездки и сессии для обмена опытом. Уникальные возможности для молодёжи закрытых городов раскрыть себя. 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Большие суда для грандиозных задач, или Ледовый флот для арктических проектов России
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г. Метелева (Бурак) А. А., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа г
01.12.23 19:38
Добрый вечер, мурманчане, коллеги по работе и общей борьбе! Я и моя дочь, которые имеем честь (да, мы её еще имеем, а не нас с честью имеют!) здесь представлять прославленный коллектив МБОУ "Кадетская
Комментарий к новости:Мурманская школа боевых искусств «Алмазные россыпи» «утонула» в дерьме
Д.О. Вернер
27.11.23 22:35
Спасибо за ссылку! Словно из "Тысячи и одной ночи"...
Комментарий к новости:«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова
Наталья
25.11.23 13:47
Он не только себе взял эту фамилию, но и своей матери - Айшет Кинжаловой (она в браке не меняла фамилию) приписал фамилию Магомаева, уже после ее смерти и, следовательно, после смерти Муслима Магомае
Комментарий к новости:Разные звёзды Муслима и Юрия Магомаевых
-Правовая консультация (18+)Как найти работу в Интернете и не наткнуться на мошенников? Отвечают карьерные эксперты hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире05:30«Шефы и их тайны». Развлекательная программа (12+)06:30Новости. Информационная программа (12+)07:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Сколько зарабатывает Дед Мороз в 2023 году?-PRO Валюту (16+)Кур доллара вырос на 91 копейку, евро укрепляется на 66 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС в ноябре выработала 1 млрд кВтч электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)В ходе живого диалога глав округов с мурманчанами удаётся оперативно решить многие проблемы, которые волнуют северян-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)С 11 декабря призывникам будут предлагать сдать загранпаспорт
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика