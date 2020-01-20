К сбору средств в помощь маленькому Мише присоединился российский актер театра и кино Алексей Климушкин

Известный по роли олигарха Сильвестра Андреевича в ситкомах «Универ» и «СашаТаня» артист призвал всех помочь маленькому мурманчанину.

Алексей верит в то, что наши люди отзывчивы и только общими усилиями, можно сохранить жизнь ребёнку. Такое обширное внимание общественности, даёт дополнительные шансы для скорого сбора необходимой суммы на лечение Миши.

Алексей Климушкин, актёр: «Миша Жуков из Мурманска. Маленький мальчик, которому требуется помощь. Один укол стоит бешеных денег. И может быть мы опять всем скопом по чуть-чуть, все вместе понемногу поможем собрать на лекарство».