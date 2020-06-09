К сентябрю учебные заведения Мурманска получат в подарок спортивные площадки

Муниципальная программа «Развитие образования на 2018-2024 годы» должна сформировать комфортную образовательную среду для учебных заведений Мурманска. Один из её приоритетов - оснащение школ и детских садов новыми спортивными комплексами.

На территории лицея №2 в Мурманске обновили футбольное поле, возвели спортивную площадку для игры в волейбол и баскетбол. Претензий к объектам нет, но глава города, посетивший учреждение с проверкой, поднял тему практичности ограждений, которые установлены по периметру.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования города Мурманск: «Ограждения, конечно, в том виде, в котором они сегодня есть, оно никого не устраивает. У меня такое впечатление, а от кого мы отгораживаемся? Нужно его снести просто и всё».

На месте обветшалых теплиц, которые снесли ещё в прошлом году, здесь построят ещё и площадку для ГТО с современными тренажерами. Но у Андрея Сысоева возник вопрос относительно места хранения инвентаря.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования города Мурманск: «Любому учреждению нужны дополнительные складские помещения, но вот в том виде, в котором это у нас здесь сейчас, это конечно никого не устраивает. Мы уже договорились с комитетом по образованию, что будут выделены дополнительные деньги на установку контейнеров, с их помощью можно будет организовывать нормальное хранение».

Обустройство спортплощадки на территории лицея №2 должны завершить к первому сентября.

В этом году также обновят уличный комплекс рядом с 5-й гимназией и футбольные поля в 11-й школе и 9-й гимназии.