К сожалению, у подрядчиков есть определённые отставания, но я думаю, что мы справимся – Юрий Сердечкин

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в текущем году будет отремонтировано 18 участков автодорог общей протяженностью 14,3 километра.

Глава администрации города Мурманска совершил объезд, чтобы проверить качество принятых объектов.

На улицах Георгия Седова и Алексея Хлобыстова дорожные работы уже завершены, а на улице Челюскинцев близятся к окончанию – здесь выполняют замену бортового камня, ремонтируют колодцы, основательно обновят и тротуары.

Глава администрации областного центра оценил работу дорожников.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Работ, связанных с дорогами, у нас в этом году очень много. Только в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» 18 участков – это больше 14 км протяжённость. На сегодняшний день у нас примерно 90 процентов готовность по нацпроектам».

Работа спорится и результат даёт о себе знать. На одной из улиц установили два новых остановочных кармана, чтобы жителям ближайших домов стало ещё удобнее пользоваться общественным транспортом.

Есть конечно и задачи, которые требуют времени.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Всё, что связано с асфальтом, с укладкой верхних слоёв, в основном будет завершено в сроки. Остаются всегда элементы, связанные с благоустройством, с наведением порядка. В этом у нас есть, к сожалению, у подрядчиков определённые отставания, но я думаю, что мы справимся».

Работы завершены уже на 9 участках, ещё на девяти – в процессе.