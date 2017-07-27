К спасению граждан силовики готовы!

В Мурманской области состоялись командно-штабные учения руководства и личного состава регионального УМВД России, Управления Росгвардии, МЧС, а также УФСБ России по Мурманской области.

По сценарию учений оперативные службы МВД получили информацию о том, что вооруженная группа людей планирует совершить ряд преступлений на объектах массового пребывания северян и захватить особо важные стратегические объекты.

Целью учений стала практическая отработка совместных действий сотрудников различных структур, каждый отдел действовал согласно поставленным задачам.

Как отметило руководство УМВД России по Мурманской области, в период подготовки и проведения командно-штабных учений задачи, поставленные личному составу, выполнены в полном объёме. Действиям сотрудников дана удовлетворительная оценка.