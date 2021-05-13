«К труду и обороне готовы» - состоялась церемония награждения маленьких северян, сдавших нормативы ГТО

В Ледовом дворце юным отличникам ГТО вручили памятные значки и грамоты. Несмотря на то, что эти спортивные нормативы могут сдавать и взрослые, и дети, в этот раз награждали только учеников младшей и средней школы. Например, обладателю золотого значка Ратмиру Покровскому – только 8, а он уже два года занимается смешанными боевыми единоборствами, не раз побеждал в соревнованиях по ушу и боевому самбо, и даже выиграл первенство мира по грэпплингу среди детей. Все эти достижения невозможно представить себе без участия отца парня – Алексей, который сам много лет занимался боевыми искусствами и спортом, любовь к которым он привил сыну.

Сдача нормативов ГТО проводится ежегодно, ребята приняли участие в испытаниях с первой по девятую ступень из 11 доступных. Ступени определяются по возрастному критерию. В испытаниях приняли участие не только юные мурманчане, но и жители области.

Светлана Наумова, и.о. министра спорта Мурманской области: «ГТО шагает по стране уже в течение 7 лет, и за 7 лет в Мурманской области приняло в сдаче нормативов ГТО более 16 с половиной тысяч северян, из них 6700 выполнили нормативы на различные знаки – золотой, серебряный и бронзовый. Сегодня у нас на награждении 25 человек».

Сдача нормативов – задача непростая, но вполне выполнимая при должной физической подготовке. Помимо пользы для здоровья, прохождение испытаний ГТО даёт преимущество при поступлении в некоторые вузы.