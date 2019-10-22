К вопросу компенсаций АО «Электротранспорт» вернулись во второй раз

В Мурманской областной Думе на заседании комитета по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации рассмотрели законопроект о предоставлении учащимся льготного проезда на общественном транспорте. Вопрос оказался непростой и вызвал споры среди депутатов.

Вопрос о предоставлении льгот учащимся при проезде в автобусах и троллейбусах региона депутаты областной Думы рассматривают вот уже почти пол года. Концепцию закона профильный комитет законодательного органа принял ещё в феврале. Но затем к нему появились поправки. Вот они-то и стали камнем преткновения.

«Возникла проблема у единственного муниципалитета - города-героя Мурманска, который своими решениями в соответствии с переданными полномочиями создали ситуацию, когда, если раньше компенсировалась оплата к проезду обучающихся по стоимости провозной платы, то теперь случилось так, что город установил на 4 рубля больше, - поясняет ситуацию Михаил Антропов, председатель комитета по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации, - 32 рубля - провозная плата, а они установили на 4 рубля больше, 36 рублей экономически обоснованный тариф. Они посчитали, что вот эту разницу теперь перевозчику должен заплатить областной бюджет».

Эта разница составляет около 60 миллионов рублей в год. Часть депутатов с такой постановкой вопроса не согласились. Поправки сняли с повестки первого обсуждения, но вот теперь к ним решили вернуться вновь. За это время прошло несколько судов, в которых АО «Электротранспорт» пытался получить компенсацию из областного бюджета.

«Первой инстанцией было отклонено, апелляционная оставила решение суда без изменений, - отметил Герман Иванов, депутат Мурманской областной Думы, - а исполнительный лист передан в региональное Министерство финансов, соответственно, на возмещение этих убытков «Электротранспорту». По второму суду решение первой инстанции принято. Дальше пошли уже апелляции, кассации, я уже в этом не очень разбираюсь».

После рассмотрения вопроса, комитет поправки депутата Иванова отклонил. Теперь этот вопрос обсудят уже на заседании областной Думы.