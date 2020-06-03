К восстановлению моста на участке железной дороги Кола – Выходной. привлекут и армейских специалистов

В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Владимира Путина в Мурманскую область из Брянска перебросят личный состав и специальную технику железнодорожных войск.

Специалисты и военные инженеры подготовят карьер в скальном грунте для отсыпки полотна и проведения работ по прокладке железнодорожного пути протяженностью около 6 километров для восстановления железнодорожного сообщения с Мурманском.

Речь идёт не о ремонте старого моста, а о форсировании темпов строительства альтернативной ветки, которая в рамках проекта «Мурманский̆ транспортный̆ узел» прокладывается параллельно существующей.

Всего для выполнения задачи по оказанию помощи в восстановлении железнодорожного сообщения на участке Кола – Выходной будут задействованы более 100 военнослужащих и 42 единицы специальной военной техники.