К восстановлению моста на участке железной дороги Кола – Выходной. привлекут и армейских специалистов
В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Владимира Путина в Мурманскую область из Брянска перебросят личный состав и специальную технику железнодорожных войск.
Специалисты и военные инженеры подготовят карьер в скальном грунте для отсыпки полотна и проведения работ по прокладке железнодорожного пути протяженностью около
Речь идёт не о ремонте старого моста, а о форсировании темпов строительства альтернативной ветки, которая в рамках проекта «Мурманский̆ транспортный̆ узел» прокладывается параллельно существующей.
Всего для выполнения задачи по оказанию помощи в восстановлении железнодорожного сообщения на участке Кола – Выходной будут задействованы более 100 военнослужащих и 42 единицы специальной военной техники.