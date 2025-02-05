К Всемирному дню борьбы против рака в Мурманске открыли фотовыставку
Так появился проект взаимопомощи «Самое время жить», а позже и профильная группа «Просто будь!». Это место, где всегда ждут тех, кто не в силах морально самостоятельно справиться с недугом.
Наталья Будько, автор проекта «Просто будь!»: «Этот проект полностью сделан на волонтёрских началах».
На фотографиях, представленных на выставке, женщины, которых объединил проект. За каждой из них – личная история. Своим примером его участницы показывают, что рак - не приговор, а возможность изменить жизнь к лучшему.
Наталья Будько, автор проекта «Просто будь!»: «Сейчас мы планируем новую фотовыставку».
Также на площадке штаба общественной поддержки в этот день состоялась встреча с врачами- Мурманского областного онкологического диспансера, которые рассказали о том, как выявить на ранней стадии злокачественные образования.
Отдельное внимание эксперты уделили теме донорства костного мозга. Для людей с онкогематологическими заболеваниями - это единственный шанс на спасение жизни.
Фотовыставку уже посмотрели в Мурманске, Североморске, Гаджиево, Заполярном, Кировске. В штабе общественной поддержки в областном центре экспозиция будет представлена до 7 февраля.