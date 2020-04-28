К всероссийской акции «Изучаем ПДД дома» присоединились школьники ЗАТО Александровск

Надо было с***ь до т*а этот рассадник заразы-стройку Новатэк после первых случаев заболевания и засыпать всю стройку негашеной известью!!! * - купюры внесла редакция.

Очередная дурь! Лучше бы контроль усилили в больницах, которые закрываются одна за другой из-за коронавируса.

Игорь Ваасильевич

А кто им об этом скажет? Тогда надо сообщать и о перемещениях по области, например, из Мурманска в Кандалакшу. И на карантин сразу садиться! Дурь, а не решение!