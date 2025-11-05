Ситуация в экономике региона остаётся стабильной: правительство Мурманской области представило прогноз социально-экономического развития регионаПолиция и военные Норвегии получат 16,4 млн евро на усиление границы с Российской Федерацией
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.11.25 19:30

К Всероссийской акции «Ночь искусств» присоединились учреждения культуры муниципалитетов нашего региона

В ЗАТО Александровск, например, о творчестве и его направлениях говорили в историко-краеведческом музее Полярного.

Летом всю область, в частности и Полярный, повергла в шок неожиданная новость: мир покинул солист Ансамбля песни и пляски Северного флота Александр Козлов. Житель Полярного, выдающийся артист, любящий и заботливый муж и отец. С вечера памяти о Сан Саныче, как называли его сослуживцы в коллективе, и началась акция «Ночь искусств» в музее города воинской славы.

Валентина Коськина, директор Городского историко-краеведческого музея, г. Полярный: «Сегодня была вручена медаль как участнику СВО семье умершего Александра Александровича. И семья передала в фонд нашего музея личную трубу музыканта, которая займёт достойное место в экспозиции нашего музея».

Это не заслуги, а обычная работа, уверены музыканты – уже больше 15 командировок «за ленточку» совершили артисты разными составами. Давать приходится по несколько концертов в день: оборудуют сцену прямо в землянках, а среди зрителей немного бойцов, которым песня, словно пластырь на сердце, словно лекарство от страха.

Дмитрий Акманов, художественный руководитель Ансамбля песни и пляски Краснознамённого Северного флота: «Что мы поняли уже после двух-трёх командировок, так это то, что эти поездки нужны. Потому что пусть на час, но мы их вытаскиваем из этого состояния, стараемся петь весёлые песни, потому что потерь им хватает сполна».

Продолжилась традиционная акция более привычными участникам события интерактивами: мастер-классами, экскурсиями, в числе которых и виртуальные, выставками и ярмарками. Изучить экспозиции и совершить путешествие по залам сотрудники музея предложили детям с помощью квеста.

Валерия Дормидонтова, участница акции «Ночь искусств», г. Полярный: «Надо подходить на экспозиции, читать, что нужно сделать».

А найти ответы на вопросы викторины можно прямо у экспонатов: так школьники ещё и получают новые знания.

Ева Русавская, участница акции «Ночь искусств», г. Полярный: «Узнала о том, что морская звезда называется пятиугольная иглокожая».

А за успешно пройденный квест детей ожидали сладкие призы.

В программе «Ночи» также хороводы и народные игры, встреча с писателями и другие интересные и яркие события, которые непременно запомнятся надолго.

