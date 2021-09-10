К Всероссийской акции «Вместе соберем ребёнка в школу» присоединились жители и сотрудники Центра культуры «Север» города Полярного

Для некоторых семей покупка школьных принадлежностей к началу учебного года ноша неподъемная. На помощь детям и их родителям приходят волонтёры. За неделю им удалось обеспечить полноценными школьными наборами порядка десяти учащихся школ младшего и среднего звена города Полярного.

Такие акции состоялись и в соседних Снежногорске и Гаджиево.

Марина Данилова, заведующая отделом культурно-досуговой деятельности ГЦК «Север», г. Полярный: «Администрацией школ были выбраны дети из нуждающихся семей и приглашены в городской Центр культуры, а специалистами было проведено мероприятие, и выданы канцелярские товары нуждающимся семьям».