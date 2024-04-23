К Всероссийской акции заботы о памятниках истории присоединились александровцы

Субботник провели на воинском захоронении Полярного, где установлены мемориальные комплексы защитникам города и Мурманской области.

Колыбель Северного флота – Полярный – хранит в своей истории немало печальных страниц, об этом напоминает городское кладбище в Губе Кислой, часть которого отдано воинским захоронениям.

Александр Хвостенко, председатель Совета депутатов ЗАТО Александровск: «Мы находимся на территории города воинской славы - города Полярный, которому исполняется 125 лет, где каждая пядь земли пропитана историей, как Великой Отечественной войны, так и до неё, так и после».

После митинга и возложения цветов к мемориалам павшим защитникам Родины, добровольцы приступили к субботнику. Волонтёры, администрация и жители муниципалитета присоединились к Всероссийской акции заботы о памятниках истории.

Ольга Компаниец, заместитель начальника Управления культуры, спорта и молодёжной политики ЗАТО Александровск: «В преддверии 9 Мая мы выбрали такое место, где будут проходить торжественные мероприятия. Мы не смогли оставить это место нетронутым. Удивительно, но не все жители ЗАТО Александровск знают, что в Полярном находятся воинские захоронения, поэтому мы сегодня пригласили поучаствовать их в субботнике, поэтому к нам присоединились волонтёры со всего большого ЗАТО».

В порядок приведена не только территория вокруг захоронения, включающая асфальтированный плац и ступени к комплексам, также от грязи и пыли очищены плиты и надгробия офицеров, командиров подлодок.

Ольга Касовская, депутат Совета депутатов ЗАТО Александровск, г. Гаджиево: «Здесь памятник К-19, кто как не гаджиевцы, которые живут в городе подводников, понимают, что это делать необходимо».

Не впервые ЗАТО Александровск присоединяется к такой акции, волонтёры ежегодно откликаются на призыв сохранить культурное наследие. Так, в прошлом году субботник вместе с активистами и школьниками развернули около памятника Героям-североморцам морякам охраны водного района в Полярном.