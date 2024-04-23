К юбилейным датам: в Полярном открылась очередная персональная выставка художника и актёра Алексея Макарова

«Всё связано со всем» - это уникальные вязаные изделия, куклы и сумки, многие из которых находятся в частных коллекциях, подчеркивающие неразрывность творчества и жизни мастера.

Вязать Алексей Макаров, сотрудник Мурманского областного театра кукол и актёр, начал по творческой необходимости. Один из ранних в его карьере спектаклей требовал соответствующего реквизита, оттого первым изделием стала обувь для актёров, связанная толстым крючком из капроновых колготок. Работа настолько увлекла мастера прикладного искусства, что с тех пор в его коллекции появились тысячи уникальных кукол, вязаных вещей, включая, например, верхнюю одежду, рюкзаки и сумки, что хватит на пару десятков персональных выставок.

Одну из таких, можно сказать, регулярных, открыли в историко-краеведческом музее Полярного. Спорить о том, кому по гендерному признаку больше подходить традиционное занятие, Алексей Макаров не любит, искренне считая, что у ниток, спиц и крючков главное предназначение – созидание.

Алексей Макаров, руководитель литературно-драматургической части Мурманского областного театра кукол, г. Мурманск: «Изначально вязание – это мужской вид деятельности, потому что плели сети, вязали кольчуги, плели (это тоже вариант такого вязания), вязали толстые свитера подкольчужные. Этим всем занимались мужчины».

«Всё связано со всем», - это история жизненная, признаётся художник. Так, например, он уже 30 лет неразрывно связан с городом Полярным и его жителями.

Наталья Рыбина, заведующая экспозиционно-выставочным отделом Городского историко-краеведческого музея г. Полярного: «Алексей Макаров – давний друг нашего музея. В 1994 году прошла первая выставка в стенах музея. Теперь практически каждый год в выставочных планах представлены коллекции Макарова – избранные или целиком».

Но это не все юбилейные события этого года, к которым приурочена выставка актёра и театроведа. Осенью Алексей Макаров отметит своё 50-летие. А временную экспозицию «Всё связано со всем» также покажут в Североморске и Мурманске.

Среди работ на ретроспективной выставке есть и такие предметы искусства, которые Макаров создал, находясь под впечатлением и вдохновленный творчеством других мастеров и художников. К слову, он ещё и большой коллекционер, особенно излюбленными темами собранных им картин и скульптур стали, например, «Похищение Европы» и «Коты».

Елена Сметанкина, главный администратор Драматического театра Северного флота: «Он, по сути своей, является пропагандистом творчества многих художников. И не только области, но и России. Он связывается как-то с ними, с их родственниками, ему дарят вещи, он покупает их. Он собиратель, я бы даже сказала, меценат. Раньше были на Руси такие люди, которые собирали вещи в свою коллекцию».

Выставка продлится до 27 мая. Возможность познакомиться с автором уникальных изделий у жителей большого ЗАТО ещё представиться: Алексей Макаров проведёт экскурсию в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев».