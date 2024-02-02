К юбилею освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады в Мурманском арктическом университете состоялся круглый стол

С докладами о героях Советского Союза и неизвестных фактах прошедших битв выступили как студенты, так и приглашённые гости. Кроме того, во время круглого стола состоялась «прямая линия» студентов МАУ с Санкт-Петербургом.

Виктор Нижников, автор проекта «Военно-исторические чтения «Северный фронт»: «Самый главный упор у нас делается на то, чтобы наши студенты, наши ученики общались именно с Санкт-Петербургом. Так как мероприятие проходит у них. Это памятный день, снятие блокады - это их праздник, их победа. Поэтому, самое главное для нас, наладить такой телемост, общение между двумя городами».

Помимо докладов о битвах и героях студентам рассказали и о важности сохранения исторической памяти о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны со стороны немецко-фашистских захватчиков. А также напомнили о недопустимости дискредитации подвига, который совершил народы СССР в борьбе с врагом, посягнувшим на свободу нашей Родины.

Знать, помнить, а главное понимать такие моменты, крайне необходимо, считают участники круглого стола. Важно воспитывать в молодёжи чувство патриотизма, гордости за свою страну и свой край. Вовлекать студентов и школьников в работу по изучению собственной героической истории и тем самым закреплять память и не позволять разрывать исторические связи с предками, прошедшими всю Великую Отечественную войну и не сдавшим Родину врагу.