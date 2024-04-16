К юбилею Полярного Городской историко-краеведческий музей готовит особую экспозицию

Её создателями станут сразу несколько поколений города воинской славы: на одном из начальных этапов подростки собирают информацию от старожилов Полярного, чтобы через собственные эмоции показать историю.

С самого раннего детства Антонина Александровна живёт в Полярном. Здесь она познакомилась со своим мужем – офицером подводником, здесь же сыграли свадьбу, в городе воинской славы в этом году отметит 55 лет жизни в законном браке. Последнюю четверть века Антонина Ежова работает в городском музее, а до этого 30 лет посвятила воспитанию детей.

Антонина Ежова, старожил г. Полярного: «Не люблю громких фраз, но считаю, что город Полярный – это моя родина. Я всегда говорю, что свою малую родину надо любить и помнить, потому что здесь всё моё. Очень много впечатлений о своей работе, потому что я любила её ужасно. Словами не передать как любила - гордилась. Работала я в 11-ом детском саду».

О том, как менялся и развивался город, как преображались улицы, как взрослели дети и уезжали соседи, Антонина Александровна, как и другие старожилы Полярного, рассказали подросткам в детальных интервью. Это стало частью реализации проекта «Полярные поколения», поддержанного благотворительной программой Музея русского Севера.

Ещё один начальный этап необычного проекта участники посвятили локациям в городе - выбрали точки, где им нравится бывать, а где вовсе нет.

Наталья Рыбина, руководитель проекта «Полярные поколения», г. Полярный: «Мы узнали, что в городе есть «тёплые места», есть исчезнувшие объекты, например, памятник. Потом мы эти все точки на карте обошли. Признаться честно, удалось побывать в самых неожиданных местах, о которых даже не знали раньше».

Все собранные документальные материалы, дополненные личными вещами старожилов Полярного, станут частью итоговой экспозиции, посвященной юбилею города воинской славы. Как выставка будет выглядеть, пока представить сложно, подчеркивают кураторы проекта. Не хочется ограничивать фантазию подростков лишними советами, важно найти их эмоции и аккуратно переложить на материальную базу. Ещё важнее – сохранить историю города и его жителей.

Ксения Львова, участник проекта «Полярные поколения», г. Полярный: «У меня уже есть идеи, одну я начала реализовывать. Рассчитываю материалы, продумываю, как это должно выглядеть. С многослойной картиной пока решили остановиться, потому что в задумках было несколько слоев, например, дома, и каждый слой должен показывать, как выглядел этот дом раньше».

Наталья Рыбина, руководитель проекта «Полярные поколения», г. Полярный: «Кстати, будет пространство, где каждый житель сможет поделиться своими историями и предметами из личных коллекций».

Это не первый опыт межпоколенческой работы музея, подчеркивают специалисты. Ранее был реализован проект «Код времени», итогом которого стала серия короткометражных фильмов и аудиогид по городским объектам.