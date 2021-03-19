К замечаниям биатлонистки Анастасии Егоровой прислушались в горадминистрации

Мурманская биатлонистка Анастасия Егорова выиграла спринт на открытом этапе кубка Европы. Девушка уже вернулась в родной город и встретилась с главами Андреем Сысоевым и Евгением Никорой, чтобы поделиться своими впечатлениями от соревнований.

Анастасию Егорову в лыжную секцию в детстве привела мама, а со временем девочка увлеклась биатлоном и решила посвятить этому спорту всё своё время. Любовь к нему оказалась такой сильной, что девушка начала регулярно участвовать в различных соревнованиях и показывать отличные результаты. Теперь, Анастасия впервые выиграла спринт на Кубке IBU.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Конечно, эти результаты невозможно достичь без плановой системной работы. Причём работы, которая в городе проводится десятилетиями. Я всегда говорю, что лыжные гонки и биатлон – наши национальные виды спорта для мурманчан. И скоро у нас состоится лыжный марафон. Тогда можно будет увидеть, что такое лыжи для города-героя Мурманска».

Анастасия признается, что подготовка в мурманской спортшколе олимпийского резерва – отличная. И очень благодарна своим тренерам, которые вложили в неё столько сил.

Анастасия Егорова, мурманская биатлонистка: «Годы тренировок, терпения, усилий. Условия здесь очень хорошие - и стрельбище, и трасса. Поэтому, здесь очень хорошо тренироваться».

При этом девушка отметила, что пусть наши трассы и подходят для зимних тренировок, летом есть проблем с роллерной дорогой – по ней прогуливается много людей, а вдоль неё нет ограждений. Также есть ещё ряд моментов, на которые стоит обратить внимание, чтобы улучшить подготовку наших спортсменов.

Евгений Никора, глава администрации Мурманска: «Уже сейчас правительство региона, что касается лыжных и биатлонных трасс, сделало много. Реально у нас прорыв в этом вопросе. Я как раз хочу послушать Анастасию Сергеевну, всё-таки она у нас профессионал, в отличие от нас. Что плохо, что нужно исправить, подправить, дополнить».

Своими предложениями девушка поделилась с главами Мурманска на встрече. Совсем скоро спорстменка улетает в Ханты-Мансийск. Там Анастасии будет готовиться, а затем участвовать в чемпионате России по биатлону. После этого спортсменка завершит сезон и сможет набраться сил для будущих побед.