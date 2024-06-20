К завершению подходит первый месяц летнего трудоустройства несовершеннолетних. Делимся впечатлениями

Альтернативой отдыху торопятся воспользоваться юные александровцы. Почти 40 предприятий и организаций ЗАТО Александровск открыли двери несовершеннолетним сотрудникам.

- Хотел бы сказать, что работа непыльная, но убирать улицы родного города приходится, как раз от песка и грязи, - говорит Евгений Макин.

Наводить чистоту: мести, собирать мусор, копать, красить - уже не первый год на летнюю подработку выходит Евгений Макин. Цель у юноши амбициозная – самостоятельно накопить на свой первый автомобиль. Параллельно парень осваивает азы вождения – таков нелёгкий путь к мечте. А для всех раздумывающих сверстников совет у Жени прост.

Евгений Макин, временный работник ООО «Гагат», г. Снежногорск: «Я бы посоветовал им идти работать, чтобы помогать родителям, тратить свои деньги на себя, а не брать у них.

Коллега Жени – Максим - пока определяется с профессиональным будущим. Бывший студент также временно выполняет подсобные работы. Но свою первую зарплату, полученную в четырнадцать лет, помнит, как никакую другую.

Максим Белоусов, рабочий ООО «Гагат», г. Снежногорск: «Получил свою «монеточку»! Я даже не знал, на что хочу потратить её. Решил просто самостоятельность проявить, почувствовать, что ты можешь зарабатывать».

Работают граждане 14 лет по 20 часов в неделю, школьники и студенты - до 16 лет – по 24 часа, молодые люди 16-17 лет трудятся 35 часов. Есть и другие ограничения: под запретом, например, тяжёлый физический труд.

Евгений Вельмакин, мастер ООО «Гагат», г. Снежногорск: «У нас в принципе сейчас и идёт уборка песка и мусора. Позже нужно будет ливневки копать. Но пока с песком боремся».

38 организаций и предприятий большого ЗАТО этим летом открыли рабочие места для школьников и студентов – это детские сады и школы, учреждения культуры и спорта, заводы и жилищно-коммунальные компании.

Ольга Янишина, начальник Александровского кадрового центра: «Именно на этих предприятиях ребята присматриваются к будущим профессиям, получают навыки, первую зарплату. Я верю, что они начинают ценить свой труд и труд других людей».

Итоговая заработная плата несовершеннолетних зависит от ставки и допустимых надбавок. Но в независимости от загруженности трудовой недели из регионального бюджета за полный отработанный месяц каждый юный работник получит материальную поддержку в размере 4200 рублей.