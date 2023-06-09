К завершению подходит проект «Риал Лайф», организованный сообществом «Заполярье без сирот» при помощи грантовой поддержки губернатора

Проект даёт возможность детям, которые живут без попечения родителей, окунуться в реальную жизнь со всеми её трудностями.

Проект «Риал Лайф» завершается после 9 месяцев активной деятельности. На протяжении этого времени ребята, которые живут без попечения родителей, приобретали необходимые социальные навыки, например, общались с представителями банка, МФЦ, поликлиники и других структур. Так же они готовили еду, собирали мебель и вызывали сантехника.

Организаторы проекта встретились с несколькими участниками, чтобы приготовить хот-доги, выпить чай и пообщаться о свежих впечатлениях от проекта.

Арина Кузнецова, координатор проекта «Риал Лайф»: «Все поставленные цели, которые у нас были в начале, достигнуты. Задачи у нас тоже все выполнены, следовательно, мы видим очень качественный результат, что для нас немаловажно».

Всего участие в проекте приняли 15 человек, 7 из которых были особенно отмечены за то, что проявили максимум концентрации и старались сделать всё для достижения хорошего результата.

Арина Кузнецова, координатор проекта «Риал Лайф»: «До конца дошли ребята, которые в самом начале пришли замотивированные, потому что у всех предстоит выпуск из детского дома. Что делать? как вообще быть? как жить? Они пришли с конкретными запросами, с конкретными проблемами. И мы увидели эту искорку этой заинтересованности».

Самое яркое, что отмечают участники проекта, была поездка на турбазу. Приехали туда очень уставшие, говорит Даша, но благодаря активному времяпрепровождению, удалось по-настоящему расслабиться.

Дарья Мосунова, участница проекта «Риал Лайф»: «Там было прекрасное питание, нас очень хорошо кормили. Мы вместе танцевали, пели. Делились друг с другом проблемами. У нас были мастер-классы».

Ребята в начале проекта ставили цели. Например, сдать хорошо экзамены, поступить в колледж или институт; повысить самооценку. А для кого-то было важно развить свои коммуникативные навыки.

Дарья Мосунова, участница проекта «Риал Лайф»: «Раньше это было тяжело. Так как я сама лично шла к этой цели, чтобы научиться правильно разговаривать, общаться, выходить во внешний мир, как бы не боясь. Раньше для меня это было страшно.».

Милена Маркина, участница проекта «Риал Лайф»: «На этом проекте у меня повысилась коммуникация, повысилась самооценка, я начала много общаться с людьми, хотя я раньше этого не делала. Знаю, куда теперь мне нужно идти, если что-то случится, в какие службы обращаться, по каким вопросам».

Впереди у ребят большой новый путь и то, что сформировалось у них на этом проекте, они смогут использовать в жизни и дальше.