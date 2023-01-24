Кабмин утвердил порядок финансирования работ по разработке и запуску цифровой экосистемы Северного морского пути

Такое постановление правительства России вступило в силу 24 января.

«Ледовый навигатор» позволит с высокой точностью проложить безопасный маршрут в постоянно изменяющихся условиях Северного Ледовитого океана. В этом помогут сведения от бортовых автоматизированных информационно-измерительных комплексов на судах в акватории СМП, а также самолётах и вертолётах ледовой разведки.

На единой платформе цифровых сервисов Северного морского пути соберут информацию о погодных условиях, расположении судов и ледоколов, загруженности портов.