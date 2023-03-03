Каботажные рейсы по Северному морскому пути планируют увеличить

Количество регулярных каботажных рейсов по Северному морскому пути, которые запустили в прошлом году, увеличится в два раза. Об этом пишет «ТАСС».

В прошлом году были выполнены два рейса - из Санкт-Петербурга до Владивостока. Перевезено 8,5 тысячи тонн грузов. В этом сделают четыре и перевезут 20 тысяч тонн. Перевозки осуществлялись одним судном лихтеровозом «Атомфлота» «Севморпуть», но в этом сезоне собираются подключить и другие суда, чтобы заходить и в малые порты с небольшими глубинами.