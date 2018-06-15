Качественная мобильная связь, или Душевное спокойствие жителей

С такой дилеммой столкнулись жители нескольких домов на улице Кильдинской областного центра. Недавно компания «МТС» установила рядом с домом № 9 базовую станцию мобильной связи. Люди уверены: излучение этого оборудования вредно для здоровья и требуют убрать конструкцию от дома. В ситуации разбиралась съёмочная группа»Арктик-ТВ».

Подготовка к стройке во дворе дома № 9 по улице Кильдинской началась несколько дней назад. Работы сразу же привлекли к себе внимание жителей дома.

- Кошмар, говорю, не предупреждают, ничего. Думала, может, что-то приличное. И вот, обрадовали, - возмущается Светлана Киренкова, жительница дома № 9 по улице Кильдинской.

На выровненной площадке воздвигли базовую станцию мобильной связи. Люди выступают против такого «облагораживания» территории и уверены: излучение ретранслятора негативно скажется на их здоровье.

- Третья вышка на районе. Третья уже. Четыре даже! Кто-то сказал, что есть ещё в конце дома. Три точно там стоят, - возмущается Мария Аметистова, жительница дома № 9 по улице Кильдинской.

Жильцы начали искать правду: кто дал разрешение на строительство, какими нормами оно регламентировано, кто проверял, как оборудование будет влиять на здоровье. Но везде тишина. Перед установкой ретранслятора опрос среди собственников жилья проводила управляющая компания.

- Значит, она должна защищать наши интересы, если она соблюдает закон и собрание проводилось, - говорит Наталья Смирнова, жительница дома № 9 по улице Кильдинской.

Теперь коммунальщики утверждают, что никакого отношения к происходящему не имеют. Но представители оператора мобильной связи сообщили нам, что строительство вышки было согласовано с городскими властями. И опасность, оборудование представляет для людей не больше, чем телевизор.

- Базовая станция не представляет никакой опасности для человека. В России действуют строгие нормы, касающиеся вышек мобильной связи, - комментирует ситуацию Юлия Клявина, пресс-секретарь компании «МТС» в Мурманской области. - Прежде чем включить базовую станцию, мы должны доказать Роспотребнадзору, что её излучение не приводит к нарушению норм. А перед тем, как получить такое разрешение, проводится необходимый замер излучения.

Сейчас согласована только установка вышки. А можно ли ей будет работать, станет известно после проверок компетентных ведомств.