Качество нового дорожного покрытия проверят, просверлив дырку

В Мурманской области продолжаются ремонты участков автодорог и мотов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Некоторые объект уже завершены, на них проводятся экспертно-лабораторные работы. Сегодня на участке Мишуково-Снежногорск был осуществлён забор керна – пробы для определения качества дорожного покрытия.

Участок автодороги Мишуково-Снежногорск отремонтирован и проходит лабораторные испытания. Это один из 8 объектов которые в этом году обновили в рамках национальной программы «Безопасные качественные дороги». По взятым здесь пробам сразу можно оценить толщину асфальтового покрытия. А вот его состав, качество, стойкость к температурам будут определять специалисты в лабораторных условиях.

Артём Гришин, министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области: «Здесь вопросов нет. Перед тем, как производится укладка асфальтобетонного покрытия, наши заказчики и контролеры непосредственно посещают завод по изготовлению асфальтобетона. Там, соответственно, по рецептуре смотрят прохождение данного асфальта».

Требования к качеству дорожного покрытия повышены: важно, чтобы при таком обилии осадков, как на Крайнем Севере, асфальт был устойчив к воздействию воды, также значение имеет образование колеи – её на новой дороге уж точно быть не должно.

Андрей Шварцкоп, первый заместитель начальника «Мурманскавтодора»: «В этом году в силу вступили новые ГОСТы, которые разработаны с учётом передового опыта отечественного и зарубежного: принципиально изменён подход к подбору смесей. Смесь подбирается конкретно с условиями эксплуатации покрытия, учитывается, в каком слое покрытие будет находиться, какие температурные режимы, какая нагрузка».

Эти трои километра трассы Мишуково-Снежногорск были выбраны, как одни из самых изношенных. Работы выполнены даже с опережением графика, однако, ремонты ведутся ещё на участке Умба-Кандалакша и Кола-Лотта.

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «По Мурманской области средства, выделенные на ремонт дорог, увеличены на полмиллиарда рублей, это значительная сумма. Думаю, каждый житель Мурманской области это ощущает: в каждом практически муниципалитете идут дорожные работы».

Контроль за исполнением договоров по дорожным работам ведётся как со стороны подрядчика, так и заказчика. Если всё же пробы не пройдут по нормам качества, то подрядной организации придётся перекладывать асфальт за свой счёт.