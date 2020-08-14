Качество отремонтированных дорог на Жилстрое проверят в Карелии

В Мурманске продолжается ремонт дорог в районе Жилстроя. Качество выполненных работ проверят независимые эксперты из Карелии.

Проезжая часть и тротуары на улицах Горького и Советской этим летом заметно преобразились. В рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» специалисты отремонтировали большую часть дорожного полотна. На соседней улице Генералова пока только начинаются подготовительные работы.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «В связи с тем, что город уложился в прошлом году во все графики по выполнению работ по программе «Безопасные и качественные дороги», поэтому нам были выделены дополнительные деньги на капитальный ремонт дорог. Здесь - на улицах Генералова и Советской ремонт капитальный. Это значит, что они охватывают не только проезжую часть, но и тротуары, бортовой камень, освещение. На этом объекте есть отставание от графика».

Промедление возникло, в том числе из-за того, что ресурсные организации не смогли наладить взаимодействие между подрядчиками и заказчиками.

Максима Басюка, инженер строительного контроля: «Получается так: выходит подрядчик, начинает шурфироваться, копать, обнаруживаются неизвестные сети и начинается чехарда. Приходится выяснять, чьи кабели, чьи трубы. Например, водопровод должен находиться в одном месте, а он в другом».

За ходом дорожного ремонта следит независимая петрозаводская компания «Магистраль». Её специалисты ведут ежедневный мониторинг на объектах. Приёмка работ начнётся только после их заключения о качестве асфальтового покрытия.