Качество работы торговой точки улучшилось после общественного рейда в Мурманске

Сегодня в рамках реализации партийного проекта «Народный контроль» состоялся подворный общественный рейд в магазин торговой сети «Дикси» в Мурманске. Напомним, народные контролеры уже посещали эту торговую точку около месяца назад, поводом для проведения мониторинга стали обращения покупателей, которые жаловались на большое количество просроченных товаров и антисанитарию в торговой точке.

Первый визит подтвердил правдивость жалоб мурманчан: было обнаружено большое количество просроченной продукции, часть холодильного оборудования не работала, имелись претензии и по вопросам пожарной безопасности.

«В магазине произошли серьезные изменения к лучшему, - рассказала член регионального общественного совета партийного проекта «Народный контроль» Тамара Ветренко. – Все чисто и опрятно. Просрочка еще есть, но ее очень немного. Рейд проводим с утра, возможно, просто не успели убрать. В целом видно, что проделана большая работа».

«В ходе первой проверки было много замечаний по работе холодильного оборудования, - отметил член регионального общественного совета партийного проекта «Народный контроль» Кирилл Чудинов. - Некоторые холодильники просто не работали, в некоторых продукция явно подвергалась разморозке и была заморожена заново. Сейчас ситуация исправлена. Мы видим, что все холодильники работают. Температура каждого из них соответствует нормам. Дефростированной продукции мы не нашли. Кроме того, было замечание по захламленным проходам. Сегодня проходы свободны, коробки и палеты из торгового зала убраны. То есть, работа над ошибками проделана».

«В целом хотелось бы поблагодарить руководство торговой точки и персонал за проделанную работу, за внимательное отношение к замечаниям народных контролеров, - заключил председатель регионального общественного совета партийного проекта «Народный контроль», председатель регионального отделения «Объединения потребителей России» в Мурманской области, член Партии Денис Лашин. – Тем не менее, нарушения все же были отмечены и в ходе повторного рейда. Например, мы видим, что план эвакуации хоть и перевесили на более удобное для посетителей место, но, на мой взгляд, его нужно сделать более удобочитаемым, чтобы любой покупатель смог легко сориентироваться. В зале появились огнетушители, но не все именно в тех местах, что обозначены на плане. И так далее. Однако, повторюсь, на этот раз нарушения – незначительные и легко устранимые».

Лашин отметил, что общественные рейды в торговые сети в рамках партпроекта «Народный контроль» будут продолжены.

«Хотелось бы также обратиться к жителям, - добавил он. - Очень часто в проблемах той или иной торговой точки виноват не ее персонал, а руководство всей сети. Мы неоднократно отмечали, что во многих магазинах штат не соответствует нормам. Поэтому сотрудники вынуждены работать с большой нагрузкой, что неизбежно сказывается на качестве их труда. На мой взгляд, необходимо обратить внимание руководства федеральных торговых сетей на эту проблему, и добиваться того, чтобы они не перестали экономить на своих сотрудниках».