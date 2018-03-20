Качество ремонта кровли дома проверил глава Мурманска

Текущий ремонт одного из домов в центре Мурманска подходит к завершению. Сегодня глава Мурманска Дмитрий Филиппов ещё раз лично встретился с жильцами и побеседовал с представителями управляющей компании. Результат плодотворной работы, которая длится едва ли не с осени прошлого года, приятно порадовал всех участников диалога.

Протекающая крыша, парящие открытые подвалы, в которых регулярно ночевали маргиналы, изрисованные подъезды и нескончаемые перебои с водоснабжением - со всем этим столкнулись жители одного из домов по улице Шмидта. На протяжении последних лет собственники квартир неоднократно обращались в управляющую компанию с просьбами принять меры и сделать хоть что-нибудь. Внимание коммунальщиков к дому удалось привлечь только после вмешательства к этой проблеме главы Мурманска Дмитрия Филиппова.

- По результатам проведённых мероприятий частично сделана кровля. Посмотрим, как работы выполнены, так как когда начнётся оттепель, возможны протечки кровли, - говорит Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск. - Это не капитальный ремонт, это текущий ремонт кровли. Но как заверил нас подрядчик управляющей компании, работы выполнены на совесть.

Изначально планировалось заменить около 300 квадратных метров кровли. Однако, с началом активных ремонтных работ, выяснилось, что проблемных участков и протечек куда больше. В итоге было отремонтировано в два раза больше покрытия.

Капитальный ремонт в доме ожидается ещё не скоро, но сегодня невооружённым глазом видно, что внешний фасад здания остро нуждается в ремонте. Косметическое обновление немного исправит ситуацию, но от всех проблем не избавит.