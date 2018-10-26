Единственная в столице Заполярья кадетская школа отмечает 65-летний юбилей. Глава администрации города поздравил учеников и педагогов.

Часовые на пороге, связки воздушных шаров в коридорах, торжественная музыка и улыбки - так Мурманская кадетская школа, созданная на базе бывшей девятнадцатой, отмечает свой 65-летний юбилей. Сейчас здесь учатся 647 ребят. Высококвалифицированный преподавательский состав готовит юных мурманчан к поступлению в военные и гражданские: академии, институты и университеты.

Важная составляющая учебной программы кадетов - физическое воспитание. Десять лет назад при школе открыли один из первых в Мурманске современный футбольный стадион. Он пользуется большой популярностью не только у учащихся, но и у жителей близлежащих домов. Директор школы рассказал главе администрации, что сейчас футбольное поле требует капитального ремонта.

Отличительная черта учеников школы - специальная форма ВМФ, МЧС и МВД, которую они носят каждый день. Китель украшает девочку, считает ученица 7 класса Влада. Два года назад она сама попросила маму перевести ее в кадетскую школу и сейчас ни капли не жалеет. Строгая дисциплина не пугает, девочка занимается в секции спортивного туризма и решила посвятить свою жизнь спасению людей.

Ученики школы - постоянные участники и победители городских, областных и всероссийских слетов, различных конкурсов и соревнований. Готовят ребят к состязаниям настоящие профессионалы своего дела.

В честь торжественной даты Андрей Сысоев вручил директору школы памятный адрес.