Кадетской школе Мурманска вручили знамя кадетов МЧС России

Торжественная церемония передачи состоялась в центре дополнительного образования «Лапландия» при полном зале учеников и действующих сотрудников спасательной службы.

Мурманская кадетская школа – одно из самых востребованных учебных заведений города. Здесь более 15 лет реализуется программа основного общего образования и военно-патриотической направленности. Также ученики изучают основы военной подготовки, пожарно-прикладное дело и этику.

«Если говорить о городском движении кадетов, то мы ими гордимся, - говорит Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск. – Кадетских классов у нас много, есть школа».

Как сообщил Руслан Назаров, начальник Главного управления МЧС по Мурманской области, между кадетской школой Мурманска и Главным управлением МЧС России по Мурманской области заключён договор о сотрудничестве. В его рамках проводятся профилактические мероприятия по пожарной безопасности, оказывается помощь в подготовке к соревнованиям.

Вручение знамени кадетов МЧС России для кадетской школы Мурманска стало знаковым событием. Стоит отметить, что сейчас в ней обучаются 650 человек. Её ученики являются постоянными участниками и победителями городских, областных и всероссийских слётов, конкурсов и соревнований.