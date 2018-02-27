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День за днём с «Арктик-ТВ»27.02.18 19:30

Кадеты Мурманской области приняли участие в мероприятиях, посвящённых Дню защитника Отечества

Глава администрации Мурманска Андрей Сысоев встретился с кадетами Заполярья на праздновании сразу двух праздников: Дня защитников Отечества и столетия Красной Армии.

Сейчас в мурманских школах учится порядка тысячи кадетов и год от года их число увеличивается. Мальчишек и девчонок всё больше привлекает служба в силовых структурах, растёт патриотический дух молодёжи.

Юнармейцы и мурманские кадеты регулярно принимают участие в городских военно-патриотических мероприятиях. Также бойцы отстаивают честь родного края и на различных слётах, соревнованиях, фестивалях и конкурсах. Например,  юные северяне совсем недавно побывали на Первом Всероссийском форуме в подмосковном парке «Патриот».

Школьники так же отметили столетие Красной Армии и в областном центре. На торжественный концерт пригласили и главу администрации Мурманска. Андрей Сысоев с удовольствием пообщался с будущими бойцами. «Развитие кадетского движения для нас очень важно, тем более для города-героя», отметил Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска

Со сцены будущих защитников Отечества поздравили самые знаменитые и талантливые творческие коллективы города.

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