Кадеты приняли присягу

Кадеты следственного комитета из лицея № 2 приняли присягу в торжественной обстановке и получили первые в своей жизни удостоверения. С важным и волнующим событием ребят поздравили не только сотрудники следственного управления, но и первые лица города.

Профессию следователя во втором лицее Мурманска осваивают 53 ученика. Несмотря на сложность предстоящего пути и специфику рабочих будней, девочек здесь значительно больше, чем мальчиков. Ребята прошли тщательный отбор: множество тестов, экзаменов и психологических испытаний - и вот на сцене лучшие.

Сегодня ребята приняли первую в своей жизни присягу. Впереди у новоиспечённых кадетов нелёгкий путь. Поздравить школьников с этим событием приехали первые лица города.

- В жизни этих ребят наступает очень сложный момент. Они приняли для себя очень непростое решение, взвешенное, взрослое решение, - говорит Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск, - которое определит их дальнейший путь и судьбу. Я желаю, чтобы эти ребята были искренни, верны своему слову. Удачи и успехов!

Кадетские классы в лицее существуют уже более 7 лет, первые выпускники получили аттестаты в 2011 году. Всего образование в профильном классе получили уже 159 учеников. Кадеты есть ещё в четырех учебных заведениях, в столице Заполярья 43 подобных класса и более 1000 воспитанников. Все – активные и целеустремленные. Учеников второго лицея отличает ещё и решительность.

- Они будут под крылом следственного комитета, очень серьёзной организации, которая действительно очень серьёзно относится к этому проекту, - считает Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Это не просто шефство, это действительно сотрудничество. И я бы даже сказал, подготовка к профессиональной деятельности. Высочайшие профессионалы работают с детьми.

В торжественной обстановке ребята получили свои кадетские удостоверения из рук начальника Управления следственного комитета. Завтра они вновь сядут за парты, чтобы как следует подготовиться к предстоящей службе.