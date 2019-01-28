Кадеты пришли на экскурсию к огнеборцам

Ученики Кадетской школы города Мурманска смогли увидеть опасную, но интересную службу огнеборцев изнутри. Для этого они отправились в пожарную часть № 3.

Подразделение было выбрано не случайно. Ведь среди всех пожарно-спасательных частей именно эта часть наиболее укомплектована самым разнообразным оборудованием - начиная от пожарных машин и заканчивая снегоболотоходами и квадрокоптерами.

Во время экскурсии ребятам представители экстренного ведомства показали, как правильно вскрывать двери бензорезом, как быстро справиться с возгоранием, если оно внезапно произошло в автомобиле.

Встречи с детьми проводятся в подразделениях Главного управления МЧС регулярно.