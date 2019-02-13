Кадеты сели за штурвал

Мурманские кадеты посетили Центр Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Мурманской области. Инспекторы «водных дорог» организовали День открытых дверей для учащихся Кадетской школы города Мурманска.

Профессионалы своего дела рассказали юным северянам о правилах безопасного поведения на льду, ребятам показали основные средства спасения и технику, находящуюся на вооружении в государственной инспекции по маломерным судам. Кадетам также представилась возможность испытать себя в роли судоводителя, сев за штурвал специального тренажера, на котором сотрудники ГИМС принимают экзамены для желающих получить права на маломерное судно.

Спасатели говорят, что такие экскурсии носят не только познавательный характер, но и профилактический, чтобы в очередной раз напомнить кадетам о том, что отдых вблизи водоёмов в зимний период может обернуться бедой.

«Для учащихся кадетских классов мы регулярно проводим Дни открытых дверей, демонстрируем технику, используемую в процессе нашей работы, напоминаем о правилах проведения спасательных мероприятий и поведения на водоёмах в зимний и летний периоды», - рассказал Александр Кульшенко, государственный инспектор по маломерным судам.