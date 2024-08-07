Кадровые центры Мурманской области стали быстрее находить новую работу для северян

Время успешного трудоустройства при обращении в кадровые центры региона сократилось в 1,5 раза.

Теперь жителей Заполярья в среднем трудоустраивают за 52 дня. Годом ранее на это уходило 76 дней. Добиться таких результатов удалось за счёт новых стандартов предоставления услуг в рамках проекта по комплексной модернизации Центров занятости Мурманской области.

Специалисты предоставляют клиентам помощь в поиске работы, используя весь набор услуг и сервисов. Также в Центре занятости населения Мурманской области выявили оптимальный срок поиска работы для северян разных возрастов.