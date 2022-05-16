Кадровые назначения, начало ремонтов и новые проекты – состоялось очередное оперативное совещание

Сегодня в областном правительстве провели традиционное оперативное совещание. Кадровые назначения, начало ремонтов и новые проекты – многое успели обсудить министры на заседании. Губернатор Андрей Чибис участвовал в его работе по видеоконференцсвязи из Москвы.

Началось оперативное совещание с нового назначения. Исполняющей обязанности министра образования и науки Мурманской области стала Диана Кузнецова. Она педагог с 20-летним стажем, 1,5 года занимала должность директора школы в Апатитах.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Наши коллеги по областному правительству знают её со времени работы её заместителем министра образования в прошлый период. Поэтому я Диане Николаевне желаю успехов, удачи. Всех коллег прошу любить и жаловать».

А покинувшую этот пост Светлану Виденееву губернатор поблагодарил за проделанную работу и управление столь важным блоком. Продолжая тему образования, стало известно, что около 10,5 тысячи заполярных выпускников готовятся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. В Мурманской области подготовлено 89 пунктов для проведения экзаменов.

Юрий Фомин, заместитель губернатора Мурманской области: «Основной период стартует для 9-х классов 19 мая, в 11-х классах – 26 мая. Напомню, что для получения аттестата выпускникам необходимо успешно сдать ЕГЭ по обязательным предметам: русский язык и математика, базовый или профильный уровень. А выпускники, планирующие поступать в вузы, также будут сдавать предметы по выбору, результаты которых будут учитываться уже в университетах».

Последний звонок для выпускников в этом году прозвенит 25 мая. На площади Пять Углов в 14.30 для них состоится большой праздничный концерт. Кроме того, в этот день в Долине Уюта состоится фестиваль молодёжных субкультур. В рамках него будут танцевальные батлы, диджей-сет гостей из Санкт-Петербурга и Москвы и мастер-класс по диджеингу.

Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области: «На территории нового бетонного скейт-парка пройдут соревнования по трюковому самокату, скейтбордингу и вмх-велосипедам».

Андрей Чибис отметил, что в воскресенье все праздновали Международный день семьи. В Мурманской области сейчас проживают 8,5 тысячи многодетных семей, три из них – удостоены Президентского ордена «Родительская слава».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Всем семьям, которые получили и будут получать такой президентский орден мы предоставим дополнительную единовременную материальную поддержку в размере 5 млн рублей».

Также на заседании стало известно, что 32 проекта-победителя в конкурсе «Губернаторский стартап» получат финансовую поддержку до 1 млн рублей. Некоторые бизнес-идеи будут реализованы на земельных участках в рамках программы «Гектар Арктики».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Этот конкурс показал себя очень востребованным среди предпринимательского сообщества. Поэтому с этого года мы увечили объём финансирования из областного бюджета в два раза. Сегодня это 30 млн рублей».

Следующей важной темой оперативного совещания стал капитальный ремонт многоквартирных домов в Мурманской области. В этом году планируется обновить рекордное количество жилых объектов - 411. В них проведут 851 вид работ. По-прежнему большое внимание уделяется капитальному ремонту крыш и внутридомовых инженерных сетей.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Это в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Общая сумма работ составит более 4,4 млрд рублей, из них 2,1 млрд рублей - прямая целевая поддержка на ремонт этих домов из областного бюджета. Такого финансирования и объёма работ по капитальному ремонту в Мурманской области не было никогда».

За прошедшую неделю в субботниках приняли участие более 10 тысяч северян. Таким образом, Заполярье не только заботится, но и готовится к предстоящему летнему туристическому сезону. По итогам прошлого года турпоток в Мурманскую область составил порядка 486 тысяч человек.

Александр Елисеев, председатель комитета по туризму Мурманской области: «У нас сейчас работает рекордное количество легальных туроператоров. Если в прошлом году их было 43, то сейчас уже 66, которые предлагают отдых на территории Мурманской области».

Ожидается, что особо популярными в этом сезоне станут скиджоринг, кайтинг, дайвинг, рафтинг, прогулки по заповедным зонам, SUP-туры, фотоохота на китов и минералогические туры. Традиционно в топ-5 направлений входят полуострова Средний и Рыбачий, Хибины, Териберка, Ловозерские тундры и Терский берег. Особое внимание будет приковано к арктической кухне. Сегодня в заполярье более 20 заведений общепита работают в таком формате.