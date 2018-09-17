Кадровые перестановки в составе представителей муниципальной власти продолжаются

Сначала о своём уходе с поста мэра Мурманска заявил Дмитрий Филиппов, а теперь подал в отставку глава Кировска Сергей Свинин.

Свинин возглавлял администрацию Кировска с декабря 2016 года. Депутаты горсовета отметили, что ему удалось добиться успеха во многих направлениях. За время его руководства город смог получить федеральный статус территории опережающего социально-экономического развития. Муниципалитету удалось привлечь пять инвесторов, реализующих проекты общим объёмом более 260 млн рублей.

Сергей Свинин принял решение продолжить карьеру в должности заместителя директора кировского филиала АО «Апатит». Соответствующее заявление Сергей Вадимович уже сделал. Исполняющим обязанности сити-менеджера в соответствии с уставом города и по решению депутатов стал заместитель главы администрации Юрий Кузин.