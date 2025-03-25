Кадровый консультант помогает: в 2025 году в стране вступил в силу национальный проект «Кадры»

В стороне не остались и 14 кадровых центров Мурманской области. О новшествах и системе индивидуального подхода рассказали представители александровского учреждения.

Многодетной маме Анастасии Федоровой после трёхлетнего перерыва понадобилась новая работа. Нет, профессия токаря на судоремонтном заводе девушку вполне устраивала, однако необходимость ежедневных дальних поездок сильно мешала быту. Настя решила обратиться за поддержкой в кадровый центр. Здесь мамочке с тремя детьми предложили различные варианты, а самой удачной альтернативой стало трудоустройство прямо рядом с домом и дошкольным учреждением, которое посещают малыши. Особенно Анастасию впечатлил индивидуальный подход карьерного консультанта.

Анастасия Фёдорова, кухонный рабочий комбината школьного питания, г. Полярный: «В принципе, как мне кажется, они к каждому так относятся: ориентированы на индивидуальный подход, даже предлагали психологическую поддержку, но мне не понадобилась. Все хорошо, жаловаться не на что».

По-новому в рамках национального проекта, запущенного в 2025 году, выстраивается и работа с предприятиями или организациями. Здесь на помощь приходит специалист, задача которого найти для работодателя претендентов на вакансию, а также провести первичное интервью с потенциальным сотрудником.

Удивительным и счастливым образом сложилось собеседование и для Натальи Пономаревой. После долгих лет работы в сфере образования она обратилась в кадровый центр, чтобы расширить или вовсе сменить свой профиль. Теперь Наталья сама помогает в трудоустройстве гражданам.

Наталья Пономарева, инспектор Александровского кадрового центра, г. Снежногорск: «Это совершенно разные вещи: там ты в творчестве, а здесь в цифрах, задачах… Но мне здесь нравится: прекрасный коллектив, который всегда поможет. В целом я довольна».

Напомним, в 2023 году завершилась масштабная модернизация службы занятости в России и кадровые центры преобразились: теперь они оборудованы современными и необходимыми техническими средствами, доступны для маломобильной категории граждан и комфортны для посетителей с детьми. Около 60% северян, обратившихся в александровский кадровый центр, трудоустраиваются в течение нескольких месяцев. В числе таких работников и участники региональной программы временной занятости граждан «Работа рядом».

Кристина Холецкая, и.о. начальника Александровского кадрового центра, г. Снежногорск: «По индивидуальному плану работаем, есть все сервисы и меры поддержки – адресные. Гражданину предлагается повышение квалификации, бесплатное переобучение, профориентация, оказывается психологическая поддержка и, конечно, помощь в трудоустройстве».

Отметим, что сервисы и меры поддержки для соискателей бесплатны, получить их можно в двух форматах: традиционно, обратившись в ближайший кадровый центр, и дистанционно - на портале «Работа России».