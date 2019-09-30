Кадры решают все!

В Мурманске состоялся очередной этап конкурса «Лидеры Севера». Конкурсанты проекта приняли участие в финальных испытаниях, которые были представлены в форме деловой игры. Участники смогли продемонстрировать управленческие качества и неординарный подход в решениях, поставленных перед ними задач.

Решающий этап открытого конкурса управленческих кадров «Лидеры Севера» состоялся в деловом центре «Азимут». Более ста финалистов проекта, среди которых представители бизнеса, медицины, образования, разбившись на команды, боролись за победу в деловой игре под слоганом, ставшим уже широко известным, «На Севере жить!».

Елена Чирковская, директор центра современных кадровых технологий РАНХиГС: «Проблемно-аналитическая игра, где конкурсанты могут проявить себя, коммуникативные качества, умение работать в команде, масштабность мышления, стратегичность видения тех задач, которые мы им предложим решать».

Сотню молодых управленцев эксперты отобрали среди 1200 претендентов после этапов видеопрезентации и собеседования. Выбор оказался непростым, ведь победителям предстоит стать частью команды, в руках которой будет будущее развитие Мурманской области. Только лучшие из лучших сформируют кадровую базу для правительства и ведущих предприятий региона.

Сергей Агарков, ректор МГТУ: «Презентация и умение говорить с листа это не значит, что человек сможет отстаивать свои идеи, и вот сегодняшняя наша задача отобрать среди тех, кто уже попал в отборочный этап, посмотреть, как они смогут защищать свои программы».

Оксана Демченко, врио заместителя губернатора Мурманской области: «Нам было сразу понятно, что без сильной кадровой команды, без сильных партнеров-соратников прорыва в развитии сделать невозможно. Наша уверенность, что такие кадры есть в самом регионе, подтвердилась, большинство участников конкурса - это жители Мурманской области».

Проект вызвал интерес у 20 регионов - Карелии, Крыма, Воронежской, Томской и других областей. Но количественное преимущество все же за жителями наших муниципалитетов. Роман Гончаров преуспевающий руководитель из города металлургов, его служба связана с оборотом недвижимого имущества. По словам конкурсанта, участие в таком конкурсе дает шанс для дальнейшего личностного и карьерного роста.

Роман Гончаров, участник конкурса «Лидеры Севера»: «Это безусловно интересный опыт, это возможность повысить управленческий потенциал, возможность расширить профессиональный кругозор и, что немаловажно, это возможность общения с такими же лидерами, успешными, инициативными и неравнодушными к тому, что происходит вокруг нас».

Итоги конкурса подведут в октябре. Тогда назовут 30 победителей. Для каждого из них разработают индивидуальные планы карьерного развития и определят ментора. Так определиться команда, которая призвана в будущем сформировать прорывную и эффективную программу развития Мурманской области.