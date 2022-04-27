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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.04.22 19:30

Как 10-летний мурманчанин Иван Дудецкий стал главным героем необычной оперы?

Вы когда-нибудь мечтали о создании оперы или участии в ней? Областная филармония поможет вам осуществить эту идею! На сцене учреждения состоится интерактивная игровая опера Бенджамина Бриттена «Маленький трубочист, или Давайте создадим оперу!». Журналисты «Арктик-ТВ» специально пришли на репетицию, чтобы подробно узнать, что же это за формат.

Английский композитор Бенджамин Бриттен написал детскую оперу «Маленький трубочист» в 1949 году. Она была задумана как вторая часть представления «Давайте создадим оперу!» и создана в духе домашнего театра. На сцене Мурманской областной филармонии впервые решили воплотить постановку в жизнь.

Андрей Скороходов, автор проекта и дирижёр: «Сначала у нас планируется небольшая репетиция со зрителями. Мы зрителям будем помогать и морально, и физически. Будем с ними петь. И на экране будет текст. Мы будем вместе создавать оперу, как и заявил автор. Я думаю, редкая удача выступить в зале филармонии всем зрителям».

В центре сюжета 8-летний мальчик Сэм. Отец продал его в подмастерья двум трубочистам. Юный герой застревает в дымоходе дома полного детей. Они и спасают Сэма от беды.

Роль главного героя исполняет 10-летний мурманчанин Иван Дудецкий. Для него это первый опыт на сцене в качестве актёра, Ваня музыкант и учится по классу фортепиано.

Иван Дудецкий, исполнитель роли Сэма: «Меня папа спрашивает, ты хочешь на оперу попробовать? А там, где я учусь играть на пианино, ещё преподают хор. И я знаю, что хоть как-то петь могу. Я ответил, что хочу. И мы где-то с осени начали репетировать. Я играю и не обращаю внимания на зрителей. Даже если посмотрю, то знаю, что я должен играть то, что должен играть».

Несмотря на то, что постановка детская, играют в ней и взрослые. Например, роль доброй гувернантки Роуэн, которая тоже бросается спасать мальчика, исполняет солистка областной филармонии Людмила Лаврентьева.

Людмила Лаврентьева, исполнительница роли няни Роуэн: «Она очень много помогла ребятам. Её смекалка и взрослость. Всё-таки дети немного наивные и, конечно, взрослый человек помог им».

А солистка ансамбля «Орфей» Екатерина Болтян стала одной из отрицательных персонажей. Она играет экономку мисс Бэготт, которая недовольна появлением маленького трубочиста в доме. По признанию артистки, её героиня не плохая - просто уставшая женщина.

Екатерина Болтян, исполнительница роли Мисс Бэготт: «Даже не то, чтобы зло, а того взрослого человека, который зациклен на каких-то домашних заботах и не осознает, что происходит вокруг. Это ужасная ситуация – мальчика маленького заставили лезть в трубу. Я думаю, в определенный момент жизни у всех есть схожие черты с мисс Бэготт, особенно, когда ты уставший после работы».

В опере задействованы артисты, хор, музыканты областной филармонии и ДК имени С.М. Кирова, студенты и преподаватели колледжа искусств. Такой масштабный музыкальный проект для детей на этой сцене они создают впервые.

Екатерина Ефремова, режиссёр интерактивной детской оперы «Маленький трубочист, или Давайте создадим оперу!»: «Дебют. Мы, конечно, сначала говорили о таком концертном исполнении. Но когда я поняла, какие ресурсы подвластны, какие в руках замечательные люди, я подумала, что мы можем сделать больше, чем просто концертное исполнение, а уже нечто напоминающее спектакль».

Премьера детской игровой оперы состоится уже 2 мая на сцене областной филармонии. По словам создателей, зритель обязательно проникнется этой постановкой и зарядится на ней позитивными эмоциями.

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