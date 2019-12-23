Как 14-летнему мурманчанину Андрею Высотину удалось взять «бронзу» в дисциплине «Скваер-1», знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Глава Мурманска Андрей Сысоев назвал уходящий год одним из важнейших в новейшей истории арктической столицы. Какие события позволяют считать его таковым? И что мурманчанам ждать от нового, наступающего года? Читайте в свежем номере газеты «Вечерний Мурманск».

В администрации Мурманска состоялась очередная встреча депутата Государственной Думы Алексея Веллера с семьями мурманских моряков, задержанных в Республике Кабо-Верде. О чём рассказал на встрече Алексей Веллер? Какие шаги он предпринимает, чтобы добиться экстрадиции мурманчан на Родину? Есть ли надежда, что узники в наступающем новом году смогут вернуться в свои семьи? Об этом подробно рассказывает свежая «Вечёрка».

В арктической столице прошли соревнования по скоростной сборке кубика Рубика и других занимательных головоломок. Почти во всех номинациях лучшими стали приезжие спортсмены. Однако 14-летнему мурманчанину Андрею Высотину удалось взять «бронзу» в дисциплине «Скваер-1». На страницах свежего выпуска «Вечернего Мурманска» школьник делится секретом, как быстро добиться успешных результатов в такой редкой дисциплине.

В Апатитах группа подростков напала на полицейских. На выходных эта новость облетела многие федеральные и региональные СМИ, так что о происшествии узнала вся Россия. Как чувствуют себя полицейские и какое наказание ждёт подростков? Об этом расскажет свежий выпуск «Вечёрки».