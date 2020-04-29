Как бороться со страхами в период пандемии

Месяц на самоизоляции - период непростой не только с финансовой стороны, но и с психологической. Трудно вынести сидение в четырёх стенах без возможности выхода на улицу, похода на работу и встречи с друзьями. Это тяжело даётся не только взрослым, но и детям.

В период самоизоляции важно не погружаться в депрессию и стараться сохранять позитивный настрой. Психологи МЧС рекомендуют провести его максимально продуктивно, сблизиться с семьей и в первую очередь, с детьми. Ведь, они не меньше взрослых нуждаются в поддержке.

Важно говорить ребёнку, что вы его любите и можете защитить. Если в доме есть животные, то можно сделать их защитниками малыша. Это предаст ему больше уверенности.

Просмотр мультиков и чтение вдохновляющих историй также помогут успокоить ребёнка. Развеивайте его страхи о вирусе честно. Правильно информируйте ребёнка о профилактике и мерах гигиены.

Екатерина Олькина, психолог отдела медико-психологического обеспечения управления материально-технического обеспечения ГУ МЧС России по Мурманской области: «Дайте детям понять, что можно делиться своими чувствами. Самое важное отслеживать и справляться со своими эмоциями и внимательно слушать, стараться понять чувства своего ребёнка. Во время разговора, ребёнок выплеснет негативные эмоции и ослабит их. Ему станет легче. Вы будете знать о его переживаниях. Ваша задача поддержать ребёнка, не обесценивайте его чувства. Даже, если его страхи, вам кажутся пустяком». Полноценный сон снижает уровень гормонов стресса в организме. Поэтому, очень важно хорошо отдыхать в этот период. А во время бодрствования найдите дополнительные занятия. Например, просмотр старых фотографий, пение, рисование, чтение книг, гимнастика. Это позволит занять свободное время дома, выплескивать эмоции и энергию.