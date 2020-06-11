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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.06.20 19:30

Как будем голосовать 1 июля, знает Антон Богомолов

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ состоится 1 июля. Всех участников обеспечат средствами индивидуальной  защиты, будут максимально приняты и все противоэпидемические меры. Проголосовать, также безопасно можно будет и у себя дома, подав заранее заявку.

Беспрецедентное историческое событие - именно так называют в избиркоме общероссийское голосование по изменениям в конституцию. И напоминают, что этот процесс существенно отличаются от привычных выборов.

Антон Богомолов,  председатель Избирательной комиссии Мурманской области: «Это отдельное общероссийское голосование, которое отдельно установлено действующим законодательством. Это никаким подзаконным актом не придуманное мероприятие, а установленное федеральным конституционным законом и указом Президента РФ».

Указом Президента РФ определена и дата  голосования – 1 июля, но фактически своё решение граждане смогут высказать на участках,  начиная с 25 июня. Процесс волеизъявления будет проходить 7 дней. Для удобства северянам также будет доступна технология «мобильный избиратель».

Антон Богомолов,  председатель Избирательной комиссии Мурманской области: «Гражданин, который зарегистрирован по одному месту жительства, который отмечен в паспорте, может выбрать иное место голосования, где он в это время находится и желает проголосовать. Например, это может и место поближе к работе. Может быть и такая ситуация: человек сейчас проживает в Мурманске, а зарегистрирован во Владивостоке».

Для этого нужно заранее подать заявку. Уже сейчас это можно сделать  в МФЦ, на портале госуслуг, а с 16 июня – в любой участковой избирательной комиссии. Для тех, кто находится в труднодоступной местности или несёт вахту, организуют досрочное голосование.

Антон Богомолов, председатель Избирательной комиссии Мурманской области: «Досрочное голосование начнётся технически с 15 июня. По закону, возможно, с 10 числа, но технологически начнётся с 15 июня. Наши коллеги из территориальных избиркомов полетят на вертолётах, поедут всеми видами транспорта, которые будут им доступны».

Ещё одна инновация – голосование на дому. Этой возможностью вправе воспользоваться все, кто по каким-то причинам не могут прийти на участок.

Елена Ткачук, секретарь избирательной комиссии Мурманской области: «Любая участковая избирательная комиссия будет открыта в рабочие дни, а в выходные - с 10 до 18 часов. Единственно, когда будут меньше работать участки, с 10 до 16,  это в день накануне голосования».

Ознакомиться с текстом поправок в Основной закон страны можно и  в день голосования, и заранее в Интернете и на бумажном носителе. 

Елена Ткачук, секретарь избирательной комиссии Мурманской области:  «Тот, кто будет голосовать вне помещения, будет получать их в бумажном пакете, о котором мы говорили. На участках можно получить брошюры. Участки начнут работать с 16 числа.  В Интернете они уже сейчас есть, пожалуйста, знакомьтесь».

Время визита членов избиркома в случае, если человек выберет форму голосования на дому, будет оговариваться заранее. Для этого при подаче заявления не забудьте указать номер своего телефона.

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