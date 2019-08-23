Как будет зафиксирована минимальная окладная часть зарплаты медиков, знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

В Мурманской области готовится «дорожная карта» системного развития здравоохранения. Самое важное: зарплаты. Будет жёстко зафиксирована минимальная окладная часть зарплаты медиков, чтобы не допускать случаев, когда они получают «голый» МРОТ. Об этом подробно рассказывает «Вечерний Мурманск».

В Мурманске продолжается большой дорожный ремонт. На прошлой неделе спецтехника появилась в Нагорном проезде, соединяющем «ленинградку» с Кольским проспектом в районе улицы Первомайской. Правда, днём там дорожников нет. Почему они работают только ночью, выяснили журналисты «Вечёрки».

Как ходит в аэропорт ночной автобус? Как получить выплату на второго ребёнка из средств маткапитала? Куда обращаться за субсидией на сборы в школу первоклашек? Ответы на эти и другие вопросы ищите в свежем номере газеты «Вечерний Мурманск».